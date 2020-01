Brandenburgs Polizei fährt Autos im Schnitt fünf Jahre

Die Streifenwagen der Polizei in Brandenburg werden nach rund fünf Jahren ausgesondert. Das teilte das Innenministerium in Potsdam auf Anfrage mit. Brandenburgs Nachbarländer gaben auf eine bundesweite Umfrage der dpa längere Nutzungszeiten an. Bei der Polizei in Sachsen werden demnach Dienstkraftfahrzeuge nach acht Jahren ausgesondert. Ebenso in Berlin. In Sachsen-Anhalt sind es sieben bis acht Jahre, bei gekauften Fahrzeugen durchschnittlich zehn Jahre. In Mecklenburg-Vorpommern fährt die Polizei ihre Autos vier bis acht Jahre. Rund 820 Funkstreifenwagen unterhält die Polizei in Brandenburg.

Für den Ankauf von Polizeiautos stellte Brandenburg in den Jahren 2018 und 2019 jährlich rund zehn Millionen Euro bereit. Daneben sah der Haushalt knapp zwei Millionen Euro pro Jahr für Wartungsarbeiten vor, wie das Ministerium weiter mitteilte.

Wie auch bundesweit fährt die Polizei in Brandenburg am häufigsten Volkswagen (Anteil: 71 Prozent). Ford kommt mit neun Prozent auf den zweiten Platz, gefolgt von Mercedes (8 Prozent). Die am häufigsten genutzten Modelle sind VW Golf, VW Passat und Ford Mondeo.