Denkmalschutz kann weiter auf Landesförderung setzen

Brandenburg will sich weiter für die Bewahrung von Denkmälern einsetzen. Das kündigte Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Donnerstag auf ihrer Bilanzpressekonferenz in Potsdam an. Im Vorjahr wurden nach ihren Angaben in diesem Bereich 37 Millionen Euro investiert; zwölf Millionen Euro kamen vom Kulturministerium, der Rest vom Infrastrukturrssort.

© dpa

«Mit Denkmalen verbinden wir Heimat und Regionalität», betonte Schüle. Denkmalschutz sei obendrein eine der größten Bürgerbewegungen. «Geschichte kann nur am Original erzählt werden», sagte Landeskonservator Thomas Drachenberg und plädierte für den Erhalt der Geschichtszeugen. Laut Ministerium führt die Denkmalliste des Landes 13 900 Baudenkmale auf. Zudem gibt es 11 000 archäologische Bodendenkmale.

Es gehe darum, historisch wertvolle Gebäude, Straßen, Plätze und Parkanlagen so zu erhalten, dass sie auch im Hier und Heute ihre Berechtigung haben, bemerkte Baustaatssekretär Rainer Genilke. «Brandenburg hat über seine Denkmale seine Identität gefunden.» 25 Millionen Euro standen unter anderem aus Bundes- und Landesmitteln aus dem Programm «Städtebaulicher Denkmalschutz» bereit.

«Denkmale sind das soziale Fundament der Gesellschaft», unterstrich Drachenberg. Wenn der Wert erkannt sei, müssten mit den Eigentümern Wege zur Erhaltung der Objekte ausgehandelt werden. Die Denkmalschützer beschäftigten derzeit drohende Verluste, aber auch der Klimawandel, der vor allem den Kunstwerken in Kirchen und den Pflanzen in historischen Parks zu schaffen mache.

In Stegelitz (Uckermark) gelang es beispielsweise in den vergangenen Jahren über einen Verein, Bürger zu mobilisieren, um sich für den Erhalt ihrer Feldsteinkirche starkzumachen. «Wir wollen nicht nur das Gebäude retten, sondern damit die Dorfgemeinschaft beleben», sagte der Vereinsvorsitzende Andreas Winter. Nach einer Notsicherung des Baus aus dem 13. Jahrhundert werde jetzt die Komplettsanierung angegangen.

In Seelow (Märkisch-Oderland) sei es gelungen, dem einstigen Alten Kaufhaus neues Leben einzuhauchen, berichtete Bürgermeister Jörg Schröder. Mit einer Investitionssumme von 5,3 Millionen Euro, von denen etwa die Hälfte aus der Städtebau- und Wohnraumförderung kam, sei es gelungen, im Zentrum der Stadt ein denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus wiederherzurichten.