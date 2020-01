Bürgerumfrage: Baumblütenfest soll familiärer und regionaler werden

Zurück zu den traditionellen Wurzeln: Das Baumblütenfest in Werder soll ab 2021 wieder familiärer und regionaler werden.

In der Stadtverordnetenversammlung am Dienstagabend (07. Januar 2020) wurden erste Ergebnisse der Online-Umfrage zu einem neuen Konzept präsentiert, an der sich mehr als 5100 Bürger beteiligt hatten. Mit dieser hohen Zahl liege ein stimmiges Bild vor, sagte Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU).

Ergebnisse werden am 10. Februar vorgestellt

Die Umfrage war am 25. November gestartet worden. Am 10. Februar sollen die Ergebnisse ausführlich und öffentlich vorgestellt werden. In drei offenen Workshops wird dann das neue Konzept diskutiert. Zudem ist ein Workshop für junge Leute im Alter zwischen 14 und 24 Jahren geplant; die Teilnehmer werden per Zufall von der Stadtverwaltung ausgewählt.