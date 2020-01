SPD für mehr Datenschutz bei Kennzeichenfahndung

Nach Bedenken der Datenschutzbeauftragten gegen die massenhafte automatische Kennzeichenfahndung in Brandenburg fordert die Landtags-SPD zügige Änderungen. «Wir drängen darauf, dass da jetzt wirklich schnellstmöglich eine datenschutzkonforme Regelung geschaffen wird», sagte SPD-Fraktionschef Erik Stohn am Dienstag in Potsdam. Das Instrument sei möglicherweise in der Vergangenheit zu weit gefasst worden. Es habe schon Änderungen gegeben, sein erster Eindruck sei aber, dass das nicht reiche. Die Polizei speichert auf Autobahnen in Brandenburg Kennzeichen auf Vorrat - auf Anordnung von Staatsanwaltschaften. Die Praxis begann unter einem SPD-Innenminister.

© dpa

Die CDU-Fraktion zeigte sich offen für eine Prüfung. «Unser Ziel ist es aber schon, dass wir zum einen die automatische Kennzeichenerfassung erhalten wollen, zum anderen sie aber datenschutzfreundlicher ausgestalten wollen», sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Redmann. Es dürfe nicht am Ende eine flächendeckende Datenaufzeichnung geben. Die CDU stellt inzwischen den Innenminister. Die Grünen-Fraktion ist der Ansicht, die massenhafte Erfassung müsse beendet werden.

Die Landesdatenschutzbeauftragte Dagmar Hartge hatte die massenhafte Erfassung und Speicherung nach einer Prüfung als unzulässig gewertet. Die Polizei hat nach Angaben der Datenschutzbeauftragten inzwischen Maßnahmen ergriffen, um den Aufzeichnungsmodus nur zu aktivieren, wenn es konkrete Anordnungen der Staatsanwaltschaft gibt - gesammelte Kennzeichendaten bleiben laut Hartge aber gespeichert.