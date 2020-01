Landtag: Rat für Angelegenheiten der Sorben und Wenden tagt

Im Brandenburger Landtag berät heute der Rat für die Angelegenheiten der Sorben und Wenden über kommende Aufgaben für das neue Jahr. Schwerpunkt sollen nach Angaben ihrer Vorsitzenden, Kathrin Schwella, bildungspolitische Aufgaben sein, etwa die Weitervermittlung der sorbischen Sprache. Bis auf ein bilinguales Projekt werde Sorbisch überwiegend nur fakultativ gelehrt, sagte Schwella der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Das berge zusätzliche Probleme etwa auf organisatorischer Seite. Auch die Fördermittel für die sprachliche Weiterbildung von Erziehern soll Thema der Beratung sein.

In den Schulen wird laut Wissenschaftsministerium Sorbisch/Wendisch fakultativ als Begegnungssprache, Fremdsprache, Zweitsprache und/oder bilingual angeboten. Am Niedersorbischen Gymnasium ist die Teilnahme am zweisprachigen Unterricht obligatorisch.