Keine Gesundheitsbelastung an Hennigsdorfer Schule

Von den Brandschäden an einem Oberstufenzentrum in Hennigsdorf (Oberhavel) gehen keine gesundheitlichen Belastungen aus. Das ergaben Untersuchungen eines externen Sachverständigen, wie der Landkreis am Montag mitteilte. Trotz «Ausnahmesituation» startete der Unterricht demnach wie geplant am Montag. An der Schule hatte es am Silvesterabend gebrannt.

Wegen der Wasserschäden ist den Angaben nach weiterhin ein Teil des Gebäudes gesperrt. Löschwasser sei in mindestens zwölf Klassenräume sowie das Lehrerzimmer gelaufen, hieß es. Ein Fachunternehmen prüfe derzeit das genaue Ausmaß der Schäden, während eine Spezialfirma die Reinigungsarbeiten übernommen habe. Der gesamte Bereich des gläsernen Atriums müsse dafür eingerüstet werden. Der Landkreis klärt nach eigenen Angaben auch, ob es Schäden an der Gebäudestatik gibt.

Wahrscheinlich hatten abgebrannte Feuerwerkskörper das Dach des Schulgebäudes entzündet. Laut Polizei war im Schulhof eine Feuerwerksbatterie abgefeuert worden.