Bislang keine Hinweise auf Vogelgrippe in Brandenburg

In Brandenburg gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums bisher keinen Hinweis auf eine Einschleppung der Vogelgrippe. In den vergangenen Tagen mussten im Nachbarland Polen nach mehreren Ausbrüchen Zehntausende von Puten und Hühnern getötet werden.

Ende 2019 waren nach den Angaben drei Ausbrüche des Virus H5N8 in Putenhaltungsbetrieben in der ostpolnischen Woiwodschaft Lublin amtlich festgestellt worden. Am Freitag war dann auch noch ein Perlhuhn-Betrieb in der Region betroffen. Zudem wurde zu Jahresanfang ein weiterer Ausbruch in einer Legehennenhaltung in der Woiwodschaft Großpolen gemeldet. Laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP mussten bereits mehr als 40 000 Tiere getötet werden.