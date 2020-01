Von der Haustür zum Arzt: Patientenbus im Landkreis Barnim

Für eine bessere gesundheitliche Versorgung auf dem Land soll mit Beginn des kommenden Monats ein Bus für Patienten durch den Landkreis Barnim fahren. Der Patientenfahrservice wurde am Montag in Schorfheide (Barnim) vorgestellt. Nach Angaben des Landkreises soll der Bus jeweils von Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr Menschen in der Region von der eigenen Haustür bis zu einer Arztpraxis bringen. Auch das Werner-Forßmann-Krankenhaus in Eberswalde soll angefahren werden. Anfragen sollten spätestens einen Werktag vor der gewünschten Fahrt gestellt werden.

Zusätzlich zu den täglichen Fahrzeiten soll der Patientenbus auf Anfrage auch von 6.00 Uhr bis 7.00 Uhr und von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr eingesetzt werden, wie der Landkreis mitteilte. In dieser Zeit wird der Fahrservice den klassischen ÖPNV in der Schorfheide als Rufbus ergänzen. Rufbus-Fahrten erfolgen nur, wenn sie rechtzeitig telefonisch bestellt werden.