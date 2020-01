Brandenburgs Regierungschef sieht viele Standortvorteile

Brandenburg hat nach Ansicht von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gleich mehrere Vorteile als Standort für weitere Unternehmensansiedlungen. «Es gibt ein riesengroßes Interesse in der Industrie, klimaneutral zu produzieren und erneuerbare Energien aus Brandenburg direkt im Land zu verbrauchen und in Brandenburg zu investieren», sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur. Das Ziel müsse sein, erneuerbare Energien regional zu gewinnen und «teure Stromtransporte über gigantische Leitungen» zu sparen.

Woidke nannte auch die Stabilität des politischen Systems und die wald- und seenreiche Landschaft als Standortvorteile Brandenburgs. Der US-Elektroautohersteller Tesla will in Grünheide in der Nähe von Berlin eine Fabrik bauen und dort etwa 500 000 Fahrzeuge im Jahr herstellen. Brandenburg hofft auch auf eine Batteriefabrik der BASF in der Lausitz. Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg sehen noch Defizite in der Qualität des Standorts Brandenburg und fordern unter anderem den Ausbau des digitalen Breitbandnetzes und eine bessere Mobilfunkversorgung.