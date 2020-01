Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Jugendliche rufen rechte Parolen: Anzeige

Zwei Jugendliche sollen am Donnerstagabend in Oranienburg (Oberhavel) rechtsgerichtete Parolen gerufen haben. Als die alarmierte Polizei zum Lehnitzsee kam, sollen sie mit sechs anderen Jugendlichen weggelaufen sein. Beamte fanden sie nach Angaben vom Freitag kurz darauf in der Nähe, brachten sie zu einer Polizeiinspektion und übergaben sie später ihren Erziehungsberechtigten.

© dpa

Von zwölf weiteren Jugendlichen, die mit der Gruppe am See waren, wurden die Personalien aufgenommen. Gegen den 14- und den 15-Jährigen ermittelt der Staatsschutz wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Auch in Hennigsdorf ermittelt der Staatsschutz aus demselben Grund. Dort sprühten bislang unbekannte Täter Ende Dezember und Anfang Januar vier Hakenkreuze auf Mülleimer, einen Stein und eine Parkbank.