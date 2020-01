Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Junge Frau wird durch Silvesterböller verletzt

In der Silvesternacht ist eine junge Frau in Wittstock (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) durch Teile eines gezündeten Feuerwerkskörpers verletzt worden. Die 20-Jährige stand außerhalb eines Gebäudes und bekam Teile eines Böllers oder einer Rakete ins Auge, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte. Wer die Pyrotechnik zündete, konnte zunächst nicht ermittelt werden. Die Frau wurde ins Klinikum nach Potsdam gebracht. Wie schwer die Verletzungen sind, war zunächst noch unklar. Die Polizei ermittelt, wer dafür die Verantwortung trägt.