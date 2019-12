Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Mit Pyrotechnik auf Personen geschossen: Zwei Tatverdächtige

An einer Straßenbahnhaltestelle in der Cottbuser Innenstadt haben am Montagabend Jugendliche Pyrotechnik auf andere Personen abgefeuert. Nach Zeugenbefragungen konnten ein 17- und ein 20-Jähriger als Tatverdächtige ermittelt werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge wurde niemand verletzt.

© dpa