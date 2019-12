Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Merkel: Stolpe prägte Politik Deutschlands mit

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Verdienste des ehemaligen Ministerpräsidenten von Brandenburg, Manfred Stolpe, für das Zusammenwachsen Deutschlands gewürdigt. «Leidenschaftlich und geradlinig im Einsatz für seine Mitbürger prägte er die Politik unseres wiedervereinigten Deutschlands auf Landes- und Bundesebene entscheidend mit», erklärte Merkel am Montag in Berlin. Stolpe war in der Nacht zum Sonntag im Alter von 83 Jahren gestorben.

«Ich trauere mit seiner Familie und mit vielen Menschen, die er mit seinem Wirken berührt hat, um Manfred Stolpe», so Merkel. Dieser habe als Ministerpräsident des neugegründeten Bundeslandes Brandenburg maßgeblich zum erfolgreichen Aufbau demokratischer Strukturen und Prozesse beigetragen. «Er war über viele Jahre Landesvater, Gesicht und Stimme Brandenburgs.»

Stolpe habe auch als Bundesverkehrsminister und Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Länder wesentliche Akzente gesetzt, gerade auch für das Zusammenwachsen Deutschlands. Weiter erklärte Merkel: «Ich gedenke ebenso des engagierten Christen Manfred Stolpe, der auch unter widrigen Umständen ein lebendiges christliches Leben gestaltete.»