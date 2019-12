Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Schäuble würdigt Stolpe als «Mittler zwischen Ost und West»

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat den ehemaligen Ministerpräsidenten von Brandenburg, Manfred Stolpe, als «Mittler zwischen Ost und West» gewürdigt. Stolpe habe sich in zwei Systemen hohe Verdienste erworben - «vor der Wiedervereinigung im Bund der Evangelischen Kirchen der DDR als «kirchlicher Chefdiplomat», nach 1990 als Ministerpräsident und Bundesminister», schrieb Schäuble an die Witwe des früheren SPD-Politikers. Dieser war in der Nacht zum Sonntag im Alter von 83 Jahren gestorben.

«Sein Denken war das des versierten Juristen, sein Handeln das des preußischen Staatsdieners, sein Glaube ein christlicher, seine politische Haltung eine sozialdemokratische», heißt es in dem Kondolenzschreiben weiter. «So prägte Manfred Stolpe als beliebter wie streitbarer Landesvater die Identität seines Bundeslandes Brandenburg.» Schäuble wies auch auf die immer wieder erfolgreiche und bewährte Vermittlerrolle Stolpes hin, etwa im Petersburger Dialog und im Deutsch-Polnischen Forum.