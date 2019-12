Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Farbe gegen Grünen-Geschäftsstelle: Staatsschutz ermittelt

Unbekannte haben die Kreisgeschäftsstelle der Partei Bündnis 90/Die Grünen sowie ein Bürgerbüro in Eberswalde im Landkreis Barnim mit Farbbeuteln beworfen. Laut Angaben der Polizei vom Montag ereignete sich der Vorfall am Samstagabend in der Friedrich-Ebert-Straße. Der Staatsschutz ermittelt.

