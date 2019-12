Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Schwesig: Stolpe war Streiter für Augenhöhe

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat den gestorbenen früheren Regierungschef von Brandenburg, Manfred Stolpe, als «großartigen Ministerpräsidenten und echten Landesvater» gewürdigt. Er habe die Entwicklung Brandenburgs nach 1990 ganz entscheidend geprägt, sagte die SPD-Politikerin am Montag. Stolpe sei außerdem ein engagierter Streiter für Augenhöhe im vereinten Deutschland gewesen. Mit seiner ausgleichenden und ruhigen Art habe er sich sehr hohes Ansehen erworben. Stolpe war in der Nacht zum Sonntag im Alter von 83 Jahren gestorben, wie die Staatskanzlei in Potsdam mitteilte.

«Als ich Anfang der neunziger Jahre in Brandenburg aufgewachsen bin, waren Manfred Stolpe und Regine Hildebrandt die Persönlichkeiten, die mich mit ihrem Eintreten für soziale Gerechtigkeit und für Augenhöhe im vereinten Deutschland besonders beeindruckt haben», sagte Schwesig. Auch nach Ende seiner politischen Tätigkeit habe er immer wieder für Respekt vor ostdeutschen Lebensleistungen geworben. «Ich habe ihn auf verschiedenen Veranstaltungen getroffen. Unsere persönlichen und politischen Gespräche habe ich immer sehr geschätzt. Es hat uns, der nachfolgenden Generation, Mut gemacht, sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen.»