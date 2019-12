Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Toter nach Brand in Einfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Mittenwalde (Dahme-Spreewald) ist am frühen Montagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Um wen es sich handelt, konnte eine Sprecherin der Polizeidirektion Süd zunächst nicht sagen. Der Leichnam sei bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, eine Identifizierung werde dauern, sagte sie. In dem Haus könnte sich ihren Angaben zufolge noch eine zweite Person aufgehalten haben. Der Brandort werde weiter nach ihr abgesucht.

© dpa

Die Flammen waren in der Nacht zu Montag in dem Haus ausgebrochen. Insgesamt acht Feuerwehren rückten an. Den Angaben zufolge war gegen fünf Uhr der Brand unter Kontrolle. Trotz des zügigen Löscheinsatzes brannte das Gebäude komplett nieder. Eine Gefährdung für umliegende Häuser bestand laut Polizei aber nicht. Die Brandursache ist noch unklar. Kriminaltechniker sicherten Spuren vor Ort. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Identität des unbekannten Toten und der Todesursache auf.