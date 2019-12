Energie nun ohne Antreiber Wollitz: «Vertrauen hat gefehlt»

Die Mitteilung das Clubs, der einst in der Fußball-Bundesliga sogar den FC Bayern geschlagen hat, fiel kurz und nüchtern aus - die Konsequenzen sind noch nicht abzuschätzen. Claus-Dieter Wollitz, der fordernde, bei den Fans geliebte und zugleich polarisierende Fußballlehrer, ist im kommenden Jahr nicht mehr Trainer von Energie Cottbus.

«Pele», wie der 54-Jährige schon seit seiner aktiven Zeit als Profi genannt wird, macht Schluss, weil er einen Vertrauensverlust spürte. Die Mammutaufgabe, den FC Energie für wieder höhere Aufgabe zu rüsten und möglichst zurückzuführen in die 3. Liga, wird nicht leichter. «Ich möchte jetzt nicht nachtreten. Aber zuletzt hat das Vertrauen in meine Person gefehlt. Deshalb musste ich diese Entscheidung jetzt so treffen. Sie war alternativlos, um den sportlichen Erfolg nicht zu gefährden», sagte Wollitz der «Lausitzer Rundschau».