Weihnachtsmann prämiert Wunschzettel in Himmelpfort

Der Weihnachtsmann hat in der Poststelle in Himmelpfort (Oberhavel) die schönsten Wunschzettel ausgezeichnet. Rund 261 000 Briefe von Kindern aus aller Welt trafen bis Freitag dort ein, wie die Deutsche Post mitteilte. Zehn Mädchen und Jungen aus Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern durften den Weihnachtsmann besuchen. Auf den ausgewählten Wunschzettel waren klassische Weihnachtsmotive zu sehen: der Weihnachtsmann, sein Rentierschlitten und Sterne.

Der längste Brief kam nach Angaben der Post in diesem Jahr von einer Kita aus Hohen Neuendorf (Oberhavel): 64 Kinder hatten ihre Weihnachtswünsche auf einen 21 Meter langen Wunschzettel gemalt. Die längste Reise hatte den Angaben zufolge ein Brief hinter sich, der aus Neuseeland kam. Insgesamt kam jeder zwanzigste Brief aus dem Ausland, die meisten aus Taiwan, Polen und China.