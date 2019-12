Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Etwas Regen am vierten Adventswochenende

Am vierten Adventswochenende müssen sich Berlin und Brandenburg auf etwas Regen einstellen. Vor allem im Osten Brandenburgs soll es am Samstagmorgen regnen. Sonst bleibe es trocken, hieß es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag. Zudem zieht zunächst eine dicke Wolkendecke auf, die sich im weiteren Tagesverlauf jedoch von Sachsen-Anhalt her auflockert. Nachfolgend soll es laut Wetterexperten heiter werden. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und neun Grad.

Auch für den Sonntag kündigen die Meteorologen starke Bewölkung an, außerdem soll es etwas Niederschlag geben. Die Maximalwerte klettern auf fünf bis acht Grad. Die neue Woche beginnt dann ebenfalls mit Regen und Wolken.