Kritik an Steinbachs Besuch bei Tagebau-Mahnwache

Umweltverbände haben einen Besuch von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) bei einer Mahnwache am Tagebau Jänschwalde kritisiert. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) nannte ihn am Donnerstag «hochproblematisch». Steinbach müsse sich als Vorgesetzter des für die Zulassung des Tagebaubetriebes zuständigen Landesbergamtes neutral verhalten, sagte die Leiterin der DUH-Recht, Cornelia Nicklas.

Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte zu der Kritik an Steinbachs Besuch am Donnerstag in Jänschwalde auf Anfrage: «Der Minister will mit allen Betroffenen im Gespräch bleiben und deshalb ist es für ihn eine Selbstverständlichkeit, dass er auch dort, bei den Tagebaumitarbeitern, den Dialog fortsetzt.»