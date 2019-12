Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Sex auf der Autobahn: In der Nothaltebucht

Besondere Not hatte ein Liebespaar auf der Autobahn 13: Ausgerechnet in einer Nothaltebucht parkte das junge Pärchen seinen Wagen für ein Schäferstündchen. Bei eingeschalteter Warnblinkanlage fanden Autobahnpolizisten die beiden schließlich auf der Rückbank. «Dem jungen Pärchen waren die Beamten in ihrer hektischen Betriebsamkeit samt nackter Tatsachen gar nicht aufgefallen», teilte die Brandenburger Polizei am Donnerstag zu dem Vorfall am Dienstag mit. Mit «hochroten Köpfen» hätten sie den Polizisten zugehört, als diese erklärten, wofür eine Nothaltebucht gedacht ist - nämlich für eine Panne oder einen tatsächlichen Notfall. Wo genau sie das Pärchen erwischten, teilten die Beamten nicht mit. Auch zum Alter und der Identität wurde nichts bekannt. Das Paar sei schließlich auf den nächsten Rastplatz gefahren.

