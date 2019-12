Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

ADAC warnt vor Staus in den Weihnachtsferien

Berliner und Brandenburger Autofahrer müssen bereits am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien mit vollen Straßen rechnen. Der ADAC erwartet für Freitagnachmittag und Samstagvormittag stadtauswärts ein hohes Verkehrsaufkommen, wie der Verkehrsclub am Donnerstag mitteilte. Staugefahr bestehe auf dem gesamten Berliner Ring und auf den Autobahnen A9 und A13 in Richtung Süden. Auch die Ost-West-Verbindung (A2, A10, A12) könnte zur Geduldsprobe werden.

An zahlreichen Baustellen in der Region kann es zudem länger dauern: Die Baustellen zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin (A10, A24) sowie zwischen Dreieck Nuthetal bis zum Autobahndreieck Werder gelten als Staufallen. Zwischen Hellersdorf und Genshagen und in Höhe der Anschlussstelle Michendorf kann es ebenso voll werden. Wer Richtung Norden unterwegs ist, muss auf der A11 mit mehreren Baustellen rechnen.

An den Weihnachtstagen wird es laut Vorhersage eher ruhig bleiben, jedoch beginnt bereits am späten Nachmittag des 2. Weihnachtsfeiertags die erste Rückreisewelle. Freitagnachmittag (27.12.) und Samstagvormittag (28.12.) sollen die Straßen dann erneut voller werden. Die Verkehrsexperten vom ADAC raten, sehr früh am Morgen oder in den Abendstunden aufzubrechen.