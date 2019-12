Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Sprengung einer Weltkriegsbombe im Friedrichsthaler Forst

In Oranienburg haben am Donnerstagmittag die Vorbereitungen für die Sprengung einer 250-Kilo-Weltkriegsbombe begonnen. Alle Firmen sollten bis 13.00 Uhr ihre Büros und Werkstätten in dem 800 Meter großen Sperrkreis verlassen, sagte ein Sprecher der Stadt Oranienburg. Mit einer Drohne sollte danach geprüft werden, ob sich noch Menschen in dem Gebiet aufhielten. Die Sprengung sollte bis 14.30 Uhr erfolgen.

© dpa

Von der Sprengung betroffen sind dem Sprecher zufolge fast der gesamte Gewerbepark Nord sowie zwei private Häuser. Wie viele Menschen das Gebiet verlassen mussten, konnte er nicht sagen. Der Durchgangsverkehr sei nicht betroffen. Erwartet werde bei der Sprengung ein lauter Knall, der weit zu hören sei.

Den Angaben zufolge ist die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg mit zwei intakten mechanischen Zündern ausgestattet und liegt im Friedrichsthaler Forst. Dort wurde bereits am 23. Oktober ein Blindgänger gesprengt. In Oranienburg wird immer wieder Altmunition entdeckt - der aktuelle Fund ist die 210. Bombe dort seit Beginn der Zählung im Jahr 1991.