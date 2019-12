Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Titelverteidiger Kluge fehlt bei Omnium-Meisterschaft

Titelverteidiger Roger Kluge aus Berlin fehlt bei den deutschen Meisterschaften im Omnium am Samstag in der Oderlandhalle von Frankfurt (Oder). Die Wettbewerbe im Rahmen des 12. Frankfurter Kreisels sind wie in den vergangenen Jahren traditionell der Abschluss des Wettkampfjahres für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR).

© dpa

Kluge, zuletzt zweimal Zweiter bei den Omnium-Weltcups in Hongkong und Brisbane, verzichtet aus familiären Gründen auf einen Start. Auch der Vorjahresdritte Domenic Weinstein (Villingen) sagte aufgrund von Knieproblemen seine Teilnahme ab. Der Vorjahreszweite Moritz Malcharek (Zepernick) und der Berliner EM-Starter Maximilian Beyer (2013 und 2016 Deutscher Meister) tragen nun die Favoritenrolle.

Bei den Frauen läuft alles auf einen Zweikampf zwischen Lisa Klein (Erfurt) und Franziska Brauße (Eningen) hinaus. Die Titelverteidigerin und die frisch gekürte «Radsportlerin des Jahres» reisen direkt von einem internationalen Wettbewerb in Grenchen (Schweiz) an. Im Rahmenprogramm sind wieder Sprinter-Wettbewerbe mit einem Großteil der Nationalmannschaft geplant.