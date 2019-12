Mehr als 150 Kräfte im Einsatz: Bombe in Potsdam gesprengt

Eine 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstag in Potsdam gesprengt worden. Zunächst sollte der Blindgänger sowjetischer Herkunft entschärft werden. Doch um kurz nach 10.00 Uhr teilte die Stadt auf ihrer Internetseite mit: «Die Bombe kann nicht entschärft werden, Mike Schwitzke bereitet jetzt die Sprengung vor.» Schwitzke ist der Sprengmeister.

800 Meter rund um die Sprengung in der Pirschheide in Potsdam wurde am Morgen ein Sperrkreis eingerichtet. 152 Kräfte sicherten das Gebiet ab - darunter Feuerwehrleute, Polizisten und Mitarbeiter der Stadt. Im Sperrgebiet lagen ein Hotel und ein Wassersportclub. Beide Einrichtungen waren im Vorfeld informiert worden. Darüber hinaus waren keine weiteren Gebäude betroffen.