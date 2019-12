Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Rechtsextremismus: Stübgen will eigene Maßnahmen ergreifen

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat die Pläne von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zur Abwehr rechtsextremistischer Umtriebe begrüßt und zugleich eigene Maßnahmen angekündigt. «Das Gefahrenpotenzial rechter Extremisten ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen», sagte Stübgen am Dienstag in Potsdam.

© dpa

Er werde im kommenden Jahr zusätzlich ein eigenes Programm zur Abwehr rechtsextremistischer Bedrohungen vorlegen. Ein Schwerpunkt solle dabei eine bessere Früherkennung sein. «Das gilt auch im öffentlichen Dienst, gerade dort darf es keinen Platz für extremistisches Gedankengut geben», unterstrich Stübgen.

Seehofer hatte am Dienstag angesichts einer steigenden Zahl rechtsextremistischer Straftaten über eine Neuorganisation der Sicherheitsbehörden informiert. Beim Verfassungsschutz (BfV) und dem Bundeskriminalamt (BKA) sollen 600 zusätzliche Stellen eingerichtet werden, so dass sie sich stärker um die Gefahr von rechts kümmern können.