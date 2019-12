Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Brandenburg umwirbt Pendler am Berliner Hauptbahnhof

Die Brandenburger Landesregierung will Berliner Pendler mit einem Beutel voller Weihnachtsüberraschungen zu einem Umzug animieren. Staatssekretär Benjamin Grimm und ein Team der Marketingkampagne «Brandenburg. Es kann so einfach sein» wollten am Dienstag auf dem Berliner Hauptbahnhof 3000 rote Beutel mit Brandenburger Produkten wie Äpfeln, Schokoengeln und Türschildern für ein neues Zuhause verteilen, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Mit den kleinen Geschenken wolle man den Pendlern in erster Linie eine Freude machen, sagte Grimm zu der Aktion. «Aber vor allem wollen wir mit der Aktion dazu anregen, einen Umzug nach Brandenburg ins Auge zu fassen», erklärte der Staatssekretär. «Denn: Warum viel Zeit in Zügen verbringen, wenn man da, wo man arbeitet, auch gut leben kann?»