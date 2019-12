Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Kein Schnee für Berlin und Brandenburg

In Berlin und Brandenburg wird es auch in den kommenden Tagen keinen Schnee geben - dafür aber Sonnenschein und Temperaturen von bis zu zwölf Grad. Am Mittwoch soll es zwar stark bewölkt werden, die meiste Zeit bleibt es aber trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Ab den Mittagsstunden sind längere heitere Abschnitte möglich. Nur im Süden Brandenburgs kann es am Nachmittag und am Abend etwas regnen. Die Temperaturen klettern auf neun bis zwölf Grad.

Für den Donnerstag kündigen die Meteorologen zunächst noch stellenweise Nebel oder Hochnebel an. Anschließend soll es einen Wechsel von Sonne und Wolken geben. Mit Niederschlag wird nicht gerechnet. Die Maximalwerte liegen bei voraussichtlich sechs bis neun Grad. Auch der Freitag soll laut DWD heiter und trocken werden.