Korruptionsverdacht gegen landeseigenen Entsorger

Wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und Bestechung ermittelt die Staatsanwaltschaft Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) gegen einen leitenden Mitarbeiter des landeseigenen Entsorgungsunternehmens MEAB (Märkische Entsorgungsanlagen-Betriebsgesellschaft mbH).

Das bestätigte Oberstaatsanwalt Jürgen Schiermeyer am 12. Dezember 2019 auf Anfrage. Zum selben Verdacht liefen weitere Ermittlungen gegen fünf andere leitende Mitarbeiter von Entsorgungsunternehmen in anderen Bundesländern, die Geschäftsbeziehungen mit der MEAB unterhalten. Darunter sind den Angaben zufolge Firmen in Berlin, Schleswig Holstein und Nordrhein-Westfalen. Zunächst hatte die «Märkische Oderzeitung» (online) darüber berichtet.