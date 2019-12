Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Woidke wendet sich gegen Extremismus und Populismus

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich gegen Extremismus, Gewalt und Populismus ausgesprochen. «Wir brauchen keinen Populismus, wir brauchen keine Ausgrenzung», sagte Woidke am Mittwoch im Landtag in seiner ersten Regierungserklärung seit dem Start der Kenia-Koalition. «Wir sagen Stopp zum Rechtsextremismus und wehren uns gegen die Verrohung unserer Sprache, gegen Hetze und gegen Hass.» Parteien oder Bewegungen nannte er in diesem Zusammenhang nicht. Der Regierungschef sagte den Schutz von Journalisten zu. «Die Koalition wird jeglichen Einschüchterungsversuchen und Behinderungen der Arbeit der Presse entschieden entgegentreten», sagte Woidke.

