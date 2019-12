Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Streit eskaliert: 47-Jährige sticht Mann in den Bauch

Eine betrunkene Frau aus Brandenburg/Havel hat nach einem Streit einem 47-Jährigen mit einem Küchenmesser in den Bauch gestochen und den Mann schwer verletzt. Die nicht lebensbedrohlichen Verletzungen des Mannes mussten stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Zuvor habe der ebenfalls betrunkene Mann der 40-Jährigen bei dem Streit am Sonntagabend mehrfach ins Gesicht geschlagen, berichtete die Polizei am Montag. Auch sie musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der 47-Jährige habe die Frau besucht und beide hätten vor dem Streit viel Alkohol getrunken, teilte die Polizei weiter mit. Während der Mann einen freiwilligen Alkoholtest ablehnte, kam die Frau auf einen Atemalkoholwert von 2,6 Promille. Der Grund des Streits ist auch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.