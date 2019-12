Vor Ukraine-Gipfel: Woidke für «viel Dialog» mit Russland

Vor dem Pariser Ukraine-Gipfel hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke für Dialog mit Russland geworben. «Wir sollten uns in die Augen sehen und reden. Es muss wieder eine Vertrauensbasis entstehen können», sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Montag). «Mit Vorwürfen aufgerüstet funktioniert das nicht.» Europa und die USA bräuchten «möglichst viel Dialog» mit Russland.

Ein Vierergipfel bei Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will am Montag in Paris einen neuen Anlauf für Frieden in der Ostukraine nehmen. Macron wird Kanzlerin Angela Merkel (CDU), den russischen Präsidenten Wladimir Putin und und dessen ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj im Élyséepalast empfangen. In der Ostukraine kämpfen ukrainische Regierungstruppen gegen prorussische Separatisten, die von Moskau unterstützt werden.