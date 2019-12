Brandenburg bei Kinderrechten «auf einem sehr guten Weg»

Kinder und Jugendliche in Brandenburg können ihre Rechte dem Deutschen Kinderhilfswerk zufolge gut ausleben. Bei der Umsetzung von Kinderrechten schneidet das Land im bundesweiten Vergleich insgesamt überdurchschnittlich ab, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten «Kinderrechte-Index» hervorgeht. Brandenburg sei bei der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention «auf einem sehr guten Weg», heißt es dort. Der Index soll ein Instrument für Landesregierungen sein, Stärken und Schwächen ihrer Kinder- und Jugendpolitik zu überprüfen und gezielt zu verbessern.

Vor allem bei der Umsetzung der Rechte auf Beteiligung und auf Bildung steht das Land im Vergleich gut da. So dürfen hier Jugendliche ab 16 Jahren bei Kommunal- und Landtagswahlen mitabstimmen. Das ist nur in drei weiteren Bundesländern der Fall. Zudem sei der Anteil der Ausgaben für Kindertagesbetreuung gemessen an der eigenen Wirtschaftsleistung am höchsten. Der Anteil der öffentlichen Ausgaben für Jugendarbeit am Gesamthaushalt sei der zweithöchste Wert im Ländervergleich.