Netzhoppers KW-Bestensee fürchten die zweiwöchige Spielpause

Den Netzhoppers KW-Bestensee kommt die zweiwöchige Spielpause vor dem Duell mit dem TV Rottenburg äußerst ungelegen. «Da geht der Rhythmus verloren», sagte Teammanagerin Britta Wersinger nach der 0:3 (16:25, 17:25, 22:25)-Niederlage bei den Alpenvolleys Haching in der Olympiahalle von Innsbruck. Die 75 Minuten vom Sonntag hatten die Brandenburger dabei schnell abgehakt. «Einen Sieg hatten wir in diesem Spiel nicht unbedingt eingeplant. Schließlich ist Haching ja jetzt Tabellendritter», sagte Wersinger.

Hoffnung auf einen Erfolg gegen die Mannschaft vom Neckar schöpfen die Netzhoppers auch aus der Niederlage. Gegen Haching deutete das Team von Trainer Mirko Culic zumindest mal kurz an, dass sie auch ambitionierteren Gegnern Probleme bereiten können. Da führte das Team im zweiten Satz 8:3, verlor dann aber völlig den Faden. «Wir haben keine Mittel gefunden gegen den gegnerischen Block», erklärte Wersinger. Haching holte in drei Sätzen beachtliche 13 Blockpunkte.

Im Angriff war Casey Schouten bei den Netzhoppers in Innsbruck der Alleinunterhalter. Immer wieder versuchte Zuspieler Luke Herr, den Kanadier am Netz in Szene zu setzen. «Luke wollte damit auf der sicheren Seite sein», sagte Wersinger. Das Vertrauen in die anderen Angreifer scheint bei den Netzhoppers begrenzt zu sein. Schouten indes rechtfertigte mit seinen 20 Punkten das Vertrauen.