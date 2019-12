Netzhoppers verlieren 0:3 bei den Alpenvolleys Haching

Für die Volleyballer der Netzhoppers KW-Bestensee hat sich die rund zehnstündige Busfahrt nach Innsbruck nicht gelohnt. In der dortigen Olympiahalle war die Mannschaft im Bundesligaduell gegen die Alpenvolleys Haching chancenlos und verlor deutlich 0:3 (16:25, 17:25, 22:25). In der Tabelle fielen die Brandenburger damit vom achten auf den neunten Rang zurück, der nach der Hauptrunde nicht mehr zur Playoff-Teilnahme berechtigt.

Durch einen Punkt des Kanadiers Casey Schouten zum 11:10 lagen die Netzhoppers im dritten Abschnitt letztmals in diesem Spiel in Führung. Obwohl die Hachinger zu diesem Zeitpunkt längst einen Gang zurückgeschaltet hatten, geriet ihr Dreisatzsieg nicht mehr ernsthaft in Gefahr.