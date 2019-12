Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

SPD-Generalsekretär: Enttäuscht über Geywitz-Niederlage

Der Generalsekretär der Brandenburger SPD, Erik Stohn, hat sich enttäuscht über die Niederlage von Klara Geywitz beim Mitgliederentscheid über die SPD-Bundesspitze gezeigt. «Klara Geywitz wäre die erste Ostdeutsche an der Spitze der Partei gewesen, ich hätte mir ein solches Signal gewünscht», so Stohn am Samstag. Nach seinen Worten haben beide Teams einen engagierten Wahlkampf geführt und werden in der SPD gebraucht.

Bei der Mitgliederabstimmung hatte die 43-jährige Potsdamerin Geywitz im Team mit Bundesfinanzminister und Wahl-Potsdamer Olaf Scholz gegen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans verloren. Stohn sagte: «Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass unsere ostdeutsche Herkunft stärker in der Parteispitze verankert wird.»