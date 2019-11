Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Kohle-Gegner versuchen in Kraftwerk Jänschwalde zu gelangen

Rund 200 Kohle-Gegner haben am Samstag versucht, auf das Gelände des Kraftwerks Jänschwalde in Brandenburg einzudringen. Die Polizei sicherte das Areal mit einem großen Kräfteaufgebot ab. Die Klimaaktivisten warteten danach weiter rund um das Kraftwerk ab. Hunderte waren zuvor in den Tagebau Jänschwalde gerannt und hatten auch die Gleise der Kohle-Bahn besetzt. Der Betreiber Leag erstattete deswegen Anzeige. «Wir werden rechtliche Mittel konsequent gegen jeden anwenden, der die Grenzen unseres Betriebsgeländes missachtet», teilte das Unternehmen mit.

Die Proteste richteten sich gegen die Klimapolitik der Bundesregierung. Die Aktivisten fordern einen sofortigen Kohleausstieg. Ziel der Bundesregierung ist ein Kohleausstieg bis 2038.