Hunderte demonstrieren in Brandenburg für mehr Klimaschutz

Hunderte Menschen haben in Potsdam im Rahmen der Bewegung Fridays for Future für mehr Klimaschutz demonstriert. Die Teilnehmer trafen sich dort am Freitag vor dem Landtag. Auf Plakaten stand zum Beispiel «Die Erde kocht vor Wut!!» oder «Lasst die Kohle in der Erde». Die Demonstranten wollten anschließend durch die Innenstadt ziehen.

In Brandenburg waren in weiteren Städten Demos geplant - zum Beispiel in Cottbus, Frankfurt (Oder) und Eberswalde. Fridays for Future hatte zum vierten globalen Klimastreik aufgerufen. Die Bewegung hält die Maßnahmen der Bundesregierung für mehr Klimaschutz für vollkommen unzureichend.