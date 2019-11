Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Wochenende ohne Regen in Berlin und Brandenburg erwartet

Berlin und Brandenburg steht ein kühles und trockenes Wochenende bevor. Der Samstag soll bei voraussichtlich 4 bis 6 Grad heiter bis wolkig werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Mit Niederschlag sei nicht zu rechnen. Die Bewölkungsdichte nehme am Sonntag zwar zu, aber es bleibe weiterhin trocken. Die Höchstwerte liegen bei maximal 4 Grad. Die Wetterlage verändert sich dann auch zu Beginn der kommenden Woche kaum: Am Montag wird es wolkig und meist trocken. Die Temperaturen liegen bei 3 bis 5 Grad.