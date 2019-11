Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Experten beraten über geplanten Milliardenkredit

Die neue Kenia-Koalition in Brandenburg will noch vor dem Start der gesetzlichen Schuldenbremse im nächsten Jahr einen Kredit von einer Milliarde Euro für Investitionen aufnehmen. Mehrere Fachleute diskutieren heute (10.00 Uhr) im Haushaltsausschuss des Landtages in Potsdam über die Pläne.

Vertreter des Städte- und Gemeindebundes, des Landkreistages, der Finanzagentur Deutschlands, des Instituts der deutschen Wirtschaft sowie die Wissenschaftler Thomas Lenk und Karl Albrecht Schachtschneider sind dazu eingeladen.

Das Geld soll nach dem Willen von SPD, CDU und Grünen in die Infrastruktur, in Zukunftstechnologien und obendrein in alle Regionen fließen. Die oppositionelle Linksfraktion wirft der Koalition vor, es gehe lediglich um leere Versprechen.