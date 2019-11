Neues Kabinett berät über Klimapaket

Das brandenburgische Kabinett kommt heute zu seiner ersten regulären Sitzung nach der Vereidigung der Minister in Potsdam zusammen. Ein Thema ist das Klimaschutzpaket, über das der Bundesrat am kommenden Freitag entscheidet.

Die neue sogenannte Kenia-Koalition in Brandenburg aus SPD, CDU und Grünen war am vergangenen Mittwoch an den Start gegangen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) leitet nicht nur die Sitzung des Kabinetts, sondern auch die des Bundesrats am Freitag - er ist seit 1. November für ein Jahr Präsident der Länderkammer.