Weiter strenge Sicherheitsvorkehrungen auf Weihnachtsmärkten

Auch drei Jahre nach dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt bleiben die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen auf brandenburgischen Weihnachtsmärkten bestehen. Betreiber wie Polizei wollen dafür sorgen, dass die Besucher eine friedliche Vorweihnachtszeit genießen können.

In Brandenburgs zweitgrößter Stadt Cottbus werden laut Coex wie im Vorjahr Betonpoller am zentralen Altmarkt platziert. Tagsüber sollen auch hier Ordner das Gelände schützen.

Kleinere Städte wie beispielsweise Prenzlau (Uckermark) haben ihr Sicherheitskonzept seit dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin Ende 2016 ebenfalls angepasst. «Wir platzieren seitdem Betonpoller und Lkw am Eingangsbereich. Alles andere wäre finanziell schwierig», sagte die Pressesprecherin der Kommune. In Perleberg (Prignitz) sind nach Angaben des Weihnachtsmarkt-Betreibers bestimmte Zufahrtsstraßen zum Großen Markt in der Zeit des Weihnachtsmarktes gesperrt.