Brandenburgs SPD-Generalsekretär Stohn führt die Fraktion

Die Brandenburger SPD-Landtagsfraktion hat mit SPD-Generalsekretär Erik Stohn einen neuen Mann an der Spitze. Der 35-Jährige erhielt am Donnerstag in Nauen-Groß Behnitz eine Zustimmung von 75 Prozent. Für ihn votierten in geheimer Wahl 18 Abgeordnete, vier stimmten mit Nein, zwei enthielten sich, teilte Fraktionssprecher Gerold Büchner mit. Eine SPD-Parlamentarierin war nicht anwesend. «Mit Mut, Demut und Zuversicht nehme ich die Aufgabe an», sagte Stohn. Er soll vorerst seine Aufgabe als Generalsekretär der Landespartei mit Unterstützung von Landesgeschäftsführer Daniel Rigot weiterführen.

Stohn folgt Mike Bischoff, der nach fast vier Jahren in dem Amt nicht mehr kandidiert hat. Der 54 Jahre alte bisherige Fraktionschef hatte als Gründe angegeben, er wolle seine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen und neuen Köpfen eine Chance geben. Er war vor 15 Jahren stellvertretender Fraktionsvorsitzender geworden und übernahm 2016 die Leitung der Fraktion.

Auch der Parlamentarische Geschäftsführer Björn Lüttmann trat nicht erneut an. Wie Bischoff gehört er der Fraktion als Abgeordneter weiter an. Neuer Parlamentarischer Geschäftsführer ist Daniel Keller. Der 33 Jahre alte Kinder- und Jugendsporttrainer erhielt 18 Ja-Stimmen und drei Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen.

Stohn ist seit 2014 Mitglied des Landesparlaments. In der vergangenen Wahlperiode hatte er in der Fraktion die Aufgabe als rechtspolitischer Sprecher inne. Seit 2003 ist er aktiv in der Kommunalpolitik. Der Jurist war auch schon Landeschef der Jusos, dem SPD-Nachwuchs. Vor zwei Jahren wurde er dann Generalsekretär der Landespartei.

Die SPD-Landtagsfraktion trifft sich bis zu diesem Freitag in Nauen-Groß Behnitz zu einer Klausur. Sie wollte dort nicht nur ihre Landesspitze neu wählen, sondern auch inhaltlich Weichen für die neue Wahlperiode stellen. Die neue Fraktion hat 25 Abgeordnete.