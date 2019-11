Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Elf Unternehmen für gute Ausbildung und Engagement geehrt

Der brandenburgische Ausbildungspreis geht in diesem Jahr an elf Unternehmen des Landes. Geehrt werde deren vorbildliches Engagement, teilte das Arbeitsministerium am Mittwoch mit. Die Firmen engagierten sich ehrenamtlich und unterstützen besonders benachteiligte Jugendliche, auch mit Migrationshintergrund. Zudem werden Ausbildungsplätze für junge Menschen mit Behinderung geschaffen, hieß es. Der Preis ist mit jeweils 1000 Euro dotiert. Mit der Auszeichnung sollen mehr Betriebe ermutigt werden, sich aktiv an der beruflichen Ausbildung zu beteiligen. Für den Preis hatten sich 76 Unternehmen beworben.