SPD-Vorsitz: Brandenburger Jusos gegen Geywitz

Im Kampf um den Bundesvorsitz der SPD haben sich die Brandenburger Jusos gegen die Potsdamer Kandidatin Klara Geywitz und ihren Teampartner Bundesfinanzminister Olaf Scholz (beide SPD) positioniert. Die beiden Befürworter der Großen Koalition im Bund treten derzeit in einer Stichwahl gegen das Team der SPD-Politiker Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an. Die SPD stehe damit am Scheideweg, sagte der Juso-Landesgeschäftsführer Chris Mellack am Dienstag laut Mitteilung: «Geht der Weg so weiter wie bisher oder schlagen wir wieder einen Kurs links der Mitte ein?»

Esken und Walter-Borjans träten für eine deutlich gerechtere Verteilungspolitik als wichtigste Voraussetzung für eine überzeugende sozialdemokratische Politik ein, meinte Mellack. «Ohne politische Klarheit in der Bekämpfung der schreiend ungerechten Vermögensverteilung verkommen viele sozialdemokratische Forderungen zu ungedeckten Schecks.» Daher unterstützten die Brandenburger Jusos nach einem mehrheitlichen Beschluss ihres Landesausschusses in der Stichwahl das Team Esken und Walter-Borjans.