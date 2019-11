Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Kenia-Koalition in Brandenburg ist unter Dach und Fach

Die sogenannte Kenia-Koalition von SPD, CDU und Grünen ist besiegelt. Zweieinhalb Monate nach der Landtagswahl setzten SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke, CDU-Landeschef Michael Stübgen und Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher am Dienstag im Potsdamer Landtag ihre Unterschriften unter das Dokument. Der Vertrag für die Wahlperiode bis 2024 steht unter dem Motto «Ein neues Kapitel für Brandenburg: Zusammenhalt. Nachhaltigkeit. Sicherheit». An diesem Mittwoch steht die Wiederwahl von Woidke im Landtag und die Vereidigung der neuen Regierung an. In ihrem Vertrag hat die Koalition mehr Polizisten sowie den Ausbau der beitragsfreien Kita und des Klimaschutzes vereinbart. In der Lausitz soll es keine neuen Braunkohletagebaue geben. Geplant ist auch ein «Zukunftsfonds» von einer Milliarde Euro für die nächsten zehn Jahre.