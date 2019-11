Hubertus Heil: Jauch wäre vielleicht guter Bildungsminister

Arbeitsminister Hubertus Heil (47) traut Günther Jauch (63) einiges zu. Auf die Frage, ob sich der Fernsehmoderator auch als Politiker gut machen würde, antwortete der SPD-Politiker laut Fernsehsender RTL, Jauch sei wahnsinnig gut politisch informiert. «Er ist nicht nur Quizmaster, er hat ja auch politische Talkshows moderiert.» Heil glaube aber, dass sich Jauch nicht von einer Partei vereinnahmen lasse. «Aber viele Menschen trauen ihm offensichtlich viel zu.» Mit dem Wissen, was sich der Moderator über 20 Jahre bei «Wer wird Millionär» an Fragen mitgehört habe - «da könnte er vielleicht ein ganz guter Bildungsminister sein».

Heil macht am Donnerstag (20.15 Uhr) beim «Wer wird Millionär? - Prominenten-Special» mit, als Teil des RTL-Spendenmarathons. Seine Telefonjoker sind der Medizinprofessor Eckhard Nagel, die Sängerin Luci van Org und außerdem Dietmar Bartsch von derLinksfraktion: «Der kennt sich wahnsinnig gut in Sportgeschichte und Sport aus», so Heil.