Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Erik Stohn tritt zur Wahl als SPD-Fraktionschef an

Brandenburgs SPD-Generalsekretär Erik Stohn tritt zur Wahl als Fraktionschef im Landtag an. Der 35-Jährige sei der einzige Kandidat, der seine Bewerbung in der vereinbarten Frist angemeldet habe, sagte der scheidende SPD-Fraktionschef Mike Bischoff am Dienstag im Landtag. Als seinen parlamentarischen Geschäftsführer habe Stohn den Landtagsabgeordneten Daniel Keller vorgeschlagen, sagte Bischoff. Die Wahl des neuen Vorstands ist für Donnerstag auf der Fraktionsklausur angesetzt.

© dpa

Bischoff hatte Anfang November erklärt, er wolle nicht mehr antreten, um Platz für «neue Köpfe» zu machen. Der bisherige parlamentarische Geschäftsführer Björn Lüttmann wolle aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antreten, erklärte Bischoff.