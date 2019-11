Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

SPD-Ministerriege steht: Schneider wird Staatskanzleichefin

Die Ministerriege der Brandenburger SPD für die geplante rot-schwarz-grüne Koalition steht: Die bisherige Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD, 57) wird neue Staatskanzleichefin. Das kündigte Ministerpräsident und SPD-Landeschef Dietmar Woidke am Freitag in Potsdam an. Damit scheidet Martin Gorholt (63) aus dem Amt. Die «Märkische Oderzeitung» und die «Potsdamer Neueste Nachrichten» hatten zuvor berichtet.

Das Kabinett wird weiblicher: Das wichtige Finanzressort geht an die bisherige Innenstaatssekretärin Katrin Lange (47), Wissenschaftsministerin wird die Bundestagsabgeordnete Manja Schüle (43). Ihr folgt im Bundestag die Ex-Landtagsabgeordnete Sylvia Lehmann. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (63) und Bildungsministerin Britta Ernst (58) bleiben im Amt. Steinbach hatte über die geplante Ansiedlung einer Fabrik des US-Elektroautoherstellers Tesla mitverhandelt.

Ein Sonderparteitag wollte am Freitagabend über den Koalitionsvertrag entscheiden. An diesem Samstag stimmt ein CDU-Parteitag darüber ab, am Montag geben die Grünen das Ergebnis ihrer Urabstimmung bekannt. Die Wiederwahl von Woidke zum Regierungschef ist für Mittwoch im Landtag geplant.